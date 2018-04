70 anni di Israele, parata nel cielo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 APR - Centinaia di migliaia di israeliani stanno celebrando il 70/mo anniversario del Giorno dell'Indipendenza. Dopo l'avvio della ricorrenza cominciata ieri sera con feste, fuochi d'artificio, concerti e manifestazione, questa mattina a Tel Aviv - come lungo gran parte della costa - in migliaia sono accorsi sulla spiagge per vedere la parata aerea dell'aviazione dello stato ebraico. Tra il lancio di paracadutisti e voli acrobatici dei jet militari, quelli degli F-35 considerati tra i velivoli più avanzati al mondo. A Gerusalemme, in una cerimonia nella residenza presidenziale, il capo dello stato Reuven Rivlin, il premier Benyamin Netanyahu, il ministro della difesa e il capo di stato maggiore dell'esercito Gadi Eisenkot hanno insignito oltre 100 soldati di riconoscimenti d'eccellenza.