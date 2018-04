Usa: via a piano trivellazioni in Alaska

WASHINGTON, 19 APR - L'amministrazione Trump accelera sul piano per le trivellazioni petrolifere in Alaska, nell'Arctic National Wildlife Refuge, dopo il via libera inserito nella riforma fiscale approvata nei mesi scorsi. Così in questi giorni sul registro federale competente è stato pubblicato l'annuncio che dà il via ad una valutazione di 60 giorni per la vendita di licenze nella remota regione, considerato un luogo pressoché incontaminato nel nord-est dell'Alaska, popolato da orsi polari, caribù e uccelli migratori. Il presidente Bill Clinton aveva posto il veto nel 1995 ad un piano dei repubblicani che autorizzava le trivellazioni, i democratici bocciarono poi un simile piano anche nel 2005.