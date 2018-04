Lavrov, nessuna guerra fra Russia e Usa

MOSCA, 20 APR - Vladimir Putin e Donald Trump non permetteranno lo scontro armato tra Russia e Stati Uniti. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov a RIA Novosti in un'intervista. "Parlando dei rischi di uno scontro militare, sono sicuro al 100%" che le forze armate statunitensi e russe "non lo permetteranno, e naturalmente nemmeno il presidente Vladimir Putin o il presidente Donald Trump", ha detto Lavrov. "Dopo tutto sono leader, eletti dal popolo e responsabili per la pace", ha aggiunto il ministro degli Esteri russo.