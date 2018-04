Disinnescata bomba II Guerra a Berlino

BERLINO, 20 APR - La bomba della seconda guerra mondiale, ritrovata vicino alla Stazione centrale di Berlino, è stata disinnescata senza alcun danno. Lo ha comunicato la polizia. Si tratta di un ordigno britannico di 500 chili, rinvenuto da alcuni operai in un cantiere. Le operazioni di neutralizzazione hanno reso necessaria l'evacuazione di 10 mila persone, che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni per precauzione. I residenti della "zona rossa", adesso, possono adesso tornare a casa, è stato annunciato. A causa della chiusura della "Hauptbahnhof" (stazione centrale), diversi treni sono stati dirottati in altri scali della capitale e anche le linee della metropolitana hanno subito un'interruzione. Ora la circolazione dei treni tornerà alla normalità.