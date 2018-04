'Le Pen Academy', il sogno di Marion

PARIGI, 20 APR - 'Tutti a scuola da Marion-Maréchal Le Pen': la beniamina del Front National che dopo la sconfitta della zia Marine contro Emmanuel Macron nelle presidenziali di un anno fa, annunciò il ritiro dalla vita politica dicendo di volersi dedicare alla figlia Olympe, torna a far parlare di sé. La nuova ambizione della ventottenne di estrema destra e più giovane deputata all'Assemblea Nazionale nella passata legislatura, è ora quella di contribuire alla fondazione di un'"Accademia politica" per formare la nuova classe dirigente. Secondo Lyon Mag, la 'Le Pen University' avrebbe già trovato la sua futura sede a Lione. Apertura prevista, per l'inizio del prossimo anno accademico. La nipote del fondatore del Fn Jean-Marie Le Pen assicura che "la scuola sarà libera e indipendente". Addirittura, si richiama al filosofo marxista Antonio Gramsci, del quale vanno "applicate le lezioni", a cominciare da quella sull'egemonia culturale come condizione preliminare per la vittoria politica.