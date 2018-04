Musica: a asta manoscritto Springsteen

WASHINGTON, 20 APR - Un unico foglio di un taccuino e trenta righe di appunti che daranno poi vita a 'Born to Run': e' il manoscritto di Bruce Springsteen che andra' all'asta a New York a giugno. Lo rende noto Sotheby's affermando che le stime pre-vendita vanno da 200mila a 300mila dollari. Sara' offerto in un'asta online fra il 18 e il 28 giugno e nello stesso periodo sara' anche in mostra a New York. E' messo in vendita da un collezionista americano anonimo e stando a Sotheby's parte di questa versione del 1974 risulta "apparentemente inedita e non registrata".