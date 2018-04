Gb: concerto stelle a compleanno regina

(ANSA-AP) - ROMA, 21 APR - Concerto di stelle questa sera alla Royal Albert Hall di Londra per festeggiare il 92/mo compleanno di Elisabetta II, la regina più amata del Regno Unito e la più longeva di tutto il mondo. Per lei canteranno Sting, Tom Jones, Craig David, Kylie Minogue, Shawn Mendes ed Anne Marie, solo per citare alcuni artisti che saliranno sul palco. Alla "Festa di compleanno della regina" prenderà la parola il principe Harry nel suo nuovo ruolo di presidente di The Queen's Commonwealth Trust. Per segnare la ricorrenza, oggi a mezzogiorno, nel centro di Londra, sono stati sparati dei colpi a salve. La regina celebra due compleanni ogni anno: il suo vero compleanno cade il 21 aprile, che di solito viene festeggiato in privato con la sua famiglia mentre il "compleanno ufficiale" è in estate, di solito il secondo sabato di giugno, quando c'è la parata militare, 'Trooping the Color', nel centro di Londra.