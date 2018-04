Germania: festival neonazista a Ostritz

(ANSA-AP) - ROMA, 21 APR - Fino a 1.000 neonazisti sono attesi ad Ortiz, paesino di 2.400 anime in Sassonia al confine con la Polonia, per partecipare ad un festival di musica organizzato in coincidenza del compleanno di Adolf Hitler, nato il 20 aprile 1889. La manifestazione, che dura due giorni, ha il nome battagliero di "Scudo e spada" ("Schild und Schwert"). E non appare casuale, quanto piuttosto una sottile e ricercata simbologia, che le iniziali del festival coincidano con il ben noto acronimo Ss. Le autorità hanno cercato di impedire l'evento ma invano dal momento che si svolge in una proprietà privata. La regione è stata a lungo un focolaio di estremismo di destra e l'Afd, l'Alternativa anti-migranti per la Germania ha ricevuto proprio a Ostritz quasi il 30 per cento nelle elezioni nazionali dello scorso anno.