Corea Nord: Guterres, un passo avanti

NEW YORK, 21 APR - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, "plaude" alla decisione della Corea del Nord di sospendere i test nucleari e missilistici. "Questo positivo passo avanti contribuisce a creare fiducia e il processo più lungo che porti alla denuclearizzazione pacifica della penisola", afferma in una nota del portavoce. Ribadendo poi "l'impegno e il sostegno delle Nazioni Unite in questo sforzo".