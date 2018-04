Folla ai funerali di Barbara Bush

WASHINGTON, 21 APR - Grande folla a Houston per i funerali privati di Barbara Bush, moglie del presidente Usa George H.W. Bush e madre del presidente Usa George W. Bush, la piu' potente dinastia politica americana. Tra i 1500 ospiti della St Martin's Episcopal Church di Houston, la piu' grande chiesa evangelista degli Stati Uniti, ci sono i Clinton e gli Obama. Presente anche la first lady Melania, ma non Donald Trump, che ha annunciato la sua assenza "per evitare distrazioni per via del dispositivo di sicurezza e in segno di rispetto per la famiglia Bush e i suoi amici che vi prenderanno parte". Il tycoon e' stato un feroce avversario della famiglia Bush durante le elezioni del 2016. A tessere l'elogio funebre di Barbara Bush, morta all'eta' di 92 anni, sara' il figlio Jeb, ex governatore della Florida che ha corso contro Trump per la Casa Bianca.