Premier Galles si dimetterà in autunno

ROMA, 21 APR - Il premier gallese Carwyn Jones ha annunciato le sue dimissioni per l'autunno. E' quanto riporta la Bbc. Un ritiro dalle scene, ha spiegato davanti alla conferenza del partito laburista gallese, per dare "un nuovo inizio" alla sua famiglia, al partito e al Paese. Jones ha sottolineato di aver vissuto i "momenti più bui" dopo la morte a novembre scorso, un probabile suicidio, del ministro nel governo locale del Galles Carl Sargeant, cacciato da Jones pochi giorni prima, dopo che era emerso un suo coinvolgimento in uno scandalo di molestie sessuali.