Ucciso esperto palestinese in Malaysia

ROMA, 21 APR - Uno studioso palestinese è stato ucciso oggi a colpi di arma da fuoco da due aggressori a Kuala Lumpur mentre si recava in una moschea per le preghiere dell'alba: il 35enne Fadi al-Batsh, membro di Hamas, è morto sul colpo in un quartiere residenziale della capitale, riporta Al Jazeera. Il padre dell'uomo ha detto all'emittente di ritenere che dietro l'omicidio ci sia l'agenzia di intelligence israeliana (il Mossad) ed ha lanciato un appello alle autorità malesi affinchè trovino i responsabili dell'"assassinio" quanto prima.