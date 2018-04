Sindaco Londra, 'stop flagello violenza'

ROMA, 21 APR - "Il Metropolitan Police Service sta utilizzando risorse extra del Comune per contrastare questo flagello e rimuovere dalle strade criminali violenti e armi". E' quanto scrive sul suo profilo Facebook il sindaco di Londra Sadiq Khan, dopo l'ennesimo accoltellamento nella capitale britannica. "Ancora una vita persa senza motivo - scrive Khan - per colpa del crimine violento nelle nostre strade". "Lavoriamo anche in modo instancabile con la polizia, la comunità e i gruppi giovanili, i servizi sanitari e educativi e con il governo locale e nazionale - afferma ancora Khan - per evitare che giovani siano trascinati nel crimine violento".