4 ex presidenti a Funerali Barbara Bush

WASHINGTON, 21 APR - Sono entrati tutti insieme in chiesa, per i funerali privati di Barbara Bush, i Clinton, gli Obama e la first lady Melania. Poi si sono seduti in prima fila gli uni accanto agli altri. Presenti anche altri due ex presidenti Usa, George H.W. Bush (in sedia a rotella) e il figlio George W. Bush. La cerimonia e' appena iniziata, in una chiesa gremita da circa 1500 persone, tra famigliari, parenti, amici e dignitari.