All'asta il primo menù del Titanic

ROMA, 22 APR - Un menù del primo pasto mai servito a bordo del Titanic è stato venduto all'asta per 100 mila sterline, pari a circa 114 mila euro. Il pranzo, che prevedeva tra i piatti salmone, pollo arrosto e un pudding 'sans souci', fu servito agli ufficiali il primo giorno delle prove di navigazione il 2 aprile 1912. La storia è riportata dalla Bbc. Il foglio apparteneva al secondo ufficiale Charles Lightoller, il membro più anziano dell'equipaggio a sopravvivere al naufragio, che lo diede a sua moglie al momento di lasciare Southampton il 10 aprile 1912. Il cimelio è stato venduto a un collezionista britannico all'asta di Henry Aldridge and Son a Devizes, nel Wiltshire. Tra i pezzi venduti anche una chiave per la stanza delle mappe della nave, acquistata da un collezionista del Texas per 78 mila sterline e il distintivo di uno steward annegato, Thomas Mullen, venduto per 57 mila.