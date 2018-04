Cina: si rovesciano Dragon boat, morti

(ANSA-AP) - PECHINO, 22 APR - Almeno 17 persone sono annegate in un fiume nel sud della Cina quando si sono rovesciate delle Dragon boat, le barca-dragone sulle quale si stavano allenando ai remi per la tradizionale gara della festività di Duanwu. E' accaduto nella cittadina di Guilin, capoluogo della provincia di Guangxi, lungo il fiume Taohua. Non è chiaro cosa abbia causato l'incidente, forse un mulinello provocato dalle forti correnti del fiume. Due barche si sono rovesciate, poi a una terza accorsa per aiutare è toccato lo stesso destino. Almeno 60 le persone finite in acqua. Quaranta sono state tratte in salvo da oltre 100 persone accorse in aiuto dei vigili del fuoco e almeno 17 sono state dichiarate morte. Forse mancano dunque al conteggio tre persone, che sarebbero dunque ancora disperse. La festa di Duanwu, che cade in prossimità del solstizio d'estate, commemora la morte del grande poeta - fu anche ministro imperiale - Qu Yuan, nel terzo secolo avanti Cristo.