Armenia: arrestato leader opposizione

ROMA, 22 APR - Nikol Pashinyan, il leader delle proteste che da oltre una settimana scuotono l'Armenia, è stato arrestato a Yerevan dalla polizia antisommossa subito dopo il fallimento dei colloqui avuti con il premier Serzh Sargsyan trasmessi dalla televisione. Lo riporta la Bbc In uno scambio teso di battute, il deputato dell'opposizione ha insistito affinché il primo ministro si dimettesse. Da parte sua Sargsyan lo ha accusato di "ricatto" e se ne è andato. Più tardi nella giornata Pashinyan è stato arrestato. Non appena diffusasi la notizia le strade di Yerevan si sono riempite di migliaia di persone che in segno di protesta hanno suonato i clacson delle loro automobili. Oltre a Pashinyan, altri due politici dell'opposizione e circa 200 manifestanti sono stati trattenuti dalle forze dell'ordine.