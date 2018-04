Folla reporter in attesa del Royal Baby

LONDRA, 23 APR - Cresce l'attesa dei media per l'annuncio della nascita del nuovo Royal Baby dei duchi di Cambridge, William e Kate, prevista oggi da un momento all'altro. Una folla di reporter di testate britanniche e internazionali si è assiepata da stamattina di fronte all'ingresso della Lindo Wing del St Mary's Hospital di Londra, nella zona di Paddington, come sottolinea anche Kensington Palace (residenza ufficiale dei duchi) in un tweet di questi ultimi minuti: "I media del mondo si sono radunati dinanzi alla Lindo Wing del St Mary's Hospital prima della nascita", vi si legge. Trattandosi ormai del terzo figlio della coppia, sembra viceversa meno numerosa la presenza della gente comune in strada rispetto a quanto accaduto per Charlotte e soprattutto per il primogenito George quasi 5 anni fa. Non mancano comunque diverse decine di curiosi e di ammiratori della famiglia reale.