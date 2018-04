Alfie: Corte Strasburgo respinge ricorso

STRASBURGO, 23 APR - La Corte europea dei diritti umani ha rifiutato il ricorso presentato dai genitori di Alfie e la loro richiesta di misure per tenerlo in vita. Il Presidente del Bambino Gesù Mariella Enoc è partita questa mattina da Roma, su richiesta del papà del piccolo e si trova a Liverpool, all'ospedale Alder Hey dove, in seguito alle sentenze dei giudici, oggi potrebbero essere staccati i macchinari che lo tengono in vita. "E' lì per verificare se c'è la possibilità di un dialogo e per portare alla famiglia la vicinanza del Papa", riferiscono all'ANSA fonti dell'ospedale pediatrico del Vaticano.