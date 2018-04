Librai Parigi vogliono la lista Unesco

PARIGI, 23 APR - "Vogliamo finire nel patrimonio dell'Unesco": questa la richiesta avanzata dai bouquinistes, i librai d'occasione che da sempre vendono i libri lungo la Senna, dispensatori di arti, letteratura e spettacolo a buon mercato, che però, per, sbarcare il lunario si stanno sempre piu' riconvertendo alla vendita di squallidi souvenir 'Made in China', tanto che il comune di Parigi ha decretato una legge per limitare al massimo la 'paccottiglia'. Per frenare appunto quello che viene considerato un fenomeno di degrado estetico in una zona, i Lungosenna, già inserita nella lista del patrimonio mondiale, il presidente dell'associazione culturale dei bouquinistes di Parigi, Jerome Callais, chiede di 'raddoppiare', con l'iscrizione della categoria tra il "patrimonio immateriale dell'Unesco". Battaglia non facile. I diversi Stati membri possono presentare un solo dossier di candidatura ogni due anni e prima bisognerà convincere la ministra della Cultura francese, Francois Nyssen