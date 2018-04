Siria: Mosca, Macron quasi coloniale

MOSCA, 23 APR - "Il presidente francese Emmanuel Macron ha già chiesto agli Stati Uniti di non ritirare le truppe dalla Siria, anche quando l'ultimo terrorista verrà annientato; il leader francese ha dichiarato che è necessario restare in Siria in modo praticamente costante e costruire una Siria nuova. E' una posizione quasi coloniale". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov a Pechino parlando con i giornalisti. Lo riporta Interfax. "Noi cercheremo di chiarire con i nostri partner francesi che cosa esattamente intendevano dire poiché a noi è stato detto, a tutti i livelli, che la coalizione americana opera in Siria esclusivamente per eliminare la minaccia del terrorismo, che proviene dall'Isis e da altre sigle bollate dal Consiglio di Sicurezza dell'Onu come terroristiche", ha aggiunto Lavrov. "La questione è molto seria, ci lavoreremo".