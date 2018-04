Ramirez ritira premio Cervantes in lutto

MADRID, 23 APR - Sergio Ramirez, lo scrittore nicaraguense al quale è stato assegnato il Premio Cervantes -il Nobel delle lettere in lingua spagnola- si è presentato oggi alla cerimonia di consegna del riconoscimento con un nastro nero sulla giacca, in segno di lutto, e ha dedicato il suo premio ai suoi compatrioti "uccisi negli ultimi giorni per aver reclamato giustizia e democrazia". Oltre a essere conosciuto come scrittore -è il primo autore nicaraguense e dell'America Centrale che riceve il Cervantes- Ramirez, 75 anni, è stato anche il vicepresidente di Daniel Ortega, la prima volta che il leader sandinista fu eletto, nel 1984, dopo la caduta della dittatura di Anastasio Somoza. Ramirez, però, è stato anche fra i primi sandinisti che, in polemica con Ortega, presero le distanze dal governo nel 1995 e fondarono il Movimento Rinnovatore Sandinista (Mrs).