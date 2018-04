G7:gruppo lavoro su azioni maligne russe

WASHINGTON, 23 APR - Un gruppo di lavoro "per esaminare il comportamento maligno della Russia": e' una delle decisione prese dai ministri degli esteri del G7, riuniti ieri e oggi a Toronto, come ha riferito il capo della diplomazia britannica, Boris Johnson. "Quello che abbiamo deciso ieri e' la creazione di un gruppo G7 che esaminerà il comportamento maligno della Russia in tutte le sue manifestazioni, che sia la guerra cibernetica, la disinformazione, i tentativi di omicidio, per provare a sfidarlo collettivamente", ha dichiarato.