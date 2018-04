Papà, Alfie lotta ancora, ora è italiano

LONDRA, 23 APR - "Mio figlio appartiene all'Italia, io sono qui e qui resto, continuo a lottare come Alfie continua a lottare". Così oggi il padre del piccolo Alfie Evans, Tom, rivolgendosi di fronte all'ospedale di Liverpool ai sostenitori che protestano contro la decisione della giustizia britannica di autorizzare i medici a staccare la spina. "Continuo a lottare per lui", ha detto ancora Tom Evans, precisando di essere "in contatto con l'ambasciatore italiano". "Io amo Alfie, amo Kate (la mamma del piccolo) e non mi arrendo", ha concluso.