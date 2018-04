Kate lascia ospedale con William e Baby

ROMA, 23 APR - La duchessa di Cambridge è apparsa davanti al St. Mary hospital di Londra, dove oggi ha dato alla luce il terzo Royal Baby, ed ha 'presentato' ad una piccola folla di ammiratori il neonato. Sorridente, in un abito rosso, con il piccolo in braccio avvolto in una coperta bianca e con il marito principe William al fianco, la duchessa ha posato brevemente per i fotografi fermandosi alcuni minuti, prima di lasciare l'ospedale con il marito e il figlio.