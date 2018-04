Siria: prosegue offensiva contro Isis

(ANSAmed) - BEIRUT, 24 APR - L'esercito governativo siriano sostenuto da Iran e Russia prosegue l'offensiva di terra e di aria contro miliziani jihadisti asserragliati da tre anni nel campo profughi palestinese di Yarmuk, quartiere periferico di Damasco. Lo riferiscono i media vicini agli Hezbollah libanesi filo-iraniani e presenti in Siria dal 2012 a fianco delle forze governative. Le fonti precisano che "l'esercito governativo prosegue nel fare pressione armata contro l'Isis tramite raid aerei e di artiglieria nel campo di Yarmuk, in particolare nella parte nord-occidentale e sud-occidentale" dell'ex campo profughi palestinese di Damasco e nel sobborgo vicino di Hajar al Aswad. Altre fonti in contatto con attivisti a Yarmuk confermano che il campo è sotto il fuoco intenso di bombardamenti aerei e di artiglieria da parte delle forze governative.