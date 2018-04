Macron e Brigitte alla Casa Bianca

WASHINGTON, 24 APR - Donald Trump e la first lady Melania, con un cappello e un vestito bianco, hanno accolto sul portico sud della Casa Bianca Emmanuel Macron e la premier dame Brigitte (anche lei in bianco) per la prima visita di stato ufficiale dell'era Trump. Baci e stretta di mano tra i due leader, baci tra Melania e Brigitte, poi la rituale foto di gruppo. Per la cerimonia di benvenuto e' stata rispolverata una tradizione del XVII secolo, con 500 membri di tutte le forze armate che saranno passati in rassegna e 21 colpi di cannone sparati a salve, prima dell'esecuzione dei due inni nazionali.