Trump, l'accordo con è un disastro

WASHINGTON, 24 APR - Donald Trump ha criticato l'accordo nucleare con l'Iran parlando con i cronisti prima dell'incontro con Macron nello Studio Ovale. "E' un disastro, un accordo terribile, che non avrebbe mai dovuto essere fatto", ha detto. "Non sara' cosi' facile (per l'Iran ndr) riprendere il suo programma nucleare. Se riavviano il loro programma nucleare avranno problemi piu' grandi che mai", ha detto ancora il presidente americano a margine aggiungendo che Teheran sta testando missili e causando problemi nella regione.