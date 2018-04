Alfie: 'bimbo respira da solo da 19 ore'

LONDRA, 24 APR - Alfie Evans ha respirato da ieri sera senza ventilazione assistita per un totale di oltre "19 ore". Lo affermano gli attivisti del gruppo di sostegno costituito su Facebook e denominato 'Alfie's Army', precisando che i familiari sono presenti oggi pomeriggio alla nuova udienza convocata sul caso dal giudice dell'Alta Corte britannica Anthony Hayden a Manchester, nella quale i genitori intendono rilanciare la richiesta di trasferimento del piccolo in Italia. L'udienza è iniziata in ritardo rispetto al previsto.