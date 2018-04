Iran: Mogherini, abbiamo già un accordo

BRUXELLES, 25 APR - C'è un accordo con l'Iran e per ora è l'unico" e "sta funzionando, impedisce Teheran di sviluppare armi nucleari". Così l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini commentando con i giornalisti la proposta del presidente Usa Donald Trump di rimettere mano all'accordo sul nucleare iraniano. "Macron ieri alla Casa Bianca ha sottolineato molto chiaramente che noi crediamo che una piena attuazione dell'accordo sia essenziale per la sicurezza europea e della regione. Su quello che accadrà in futuro vedremo, ma c'è un accordo che funziona e deve essere mantenuto", ha proseguito.