Armenia: proteste, schierata la polizia

MOSCA, 25 APR - La polizia armena ha iniziato a portare truppe e mezzi nel centro di Yerevan dopo che centinaia di manifestanti hanno risposto all'ennesimo appello del leader di Elk, Nikol Pashinyan, e sono scesi in piazza per protestare contro le autorità in carica. "La polizia armena continuerà a fare tutto il necessario per prevenire violazioni dell'ordine pubblico: stiamo monitorando la situazione", ha detto a Interfax il portavoce della polizia, Ashot Agaronyan.