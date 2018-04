Alfie: folla torna davanti all' ospedale

LONDRA, 25 APR - Torna a rafforzarsi il presidio di manifestanti di fronte all'ospedale Alder Hey di Liverpool in cui il piccolo Alfie Evans ha superato una seconda notte, nonostante il distacco dalle macchine 'salvavita' deciso da giustizia e medici britannici contro il volere dei genitori. In giornata è attesa la discussione di un nuovo ricorso annunciato da papà Tom e mamma Kate, questa volta contro la decisione del giudice dell'Alta Corte Anthony Hayden di non consentire il trasferimento del bimbo in un ospedale in Italia, malgrado la cittadinanza concessa dall'Italia ad Alfie e la disponibilità ad accoglierlo del Bambino Gesù di Roma e del Gaslini di Genova. L'udienza, conferma la Corte d'Appello, è fissata per il pomeriggio. Fuori dall'Alder i manifestanti - accusati ieri dai medici di Liverpool di atteggiamenti "ostili" in un'udienza in cui il giudice Hayden non ha rinunciato a puntare a sua volta il dito contro gli attivisti pro-life che sostengono gli Evans - sono intanto oggi del tutto pacifici.