Arabia Saudita: ok a privatizzazioni

BEIRUT, 25 APR - Il Consiglio per l'economia e lo sviluppo dell'Arabia Saudita, presieduto dal principe ereditario Mohammad bin Salman, ha dato il via libera al programma di privatizzazioni che è uno dei pilastri del piano Vision 2030 volto a diminuire la dipendenza del Regno dal petrolio. Il programma, sottolinea il sito del quotidiano Arab News, mira ad incrementare il numero dei posti di lavoro per i cittadini sauditi, attirare le più avanzate tecnologie e innovazioni e a sostenere lo sviluppo economico. Vision 2030 è stato presentato nel 2016 dal principe Mohammad principale fautore delle riforme in Arabia Saudita, in campo sia economico sia sociale. Tra i cambiamenti avvenuti finora, la riapertura dei cinema dopo un bando di oltre 30 anni e il permesso alle donne di guidare, che dovrebbe entrare in vigore a partire dall'estate.