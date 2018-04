Principi Gb e Meghan a cerimonia caduti

ROMA, 25 APR - I principi William e Harry insieme alla promessa sposa, Meghan Markle, hanno presenziato insieme a Londra a una commemorazione di caduti in guerra australiani e neozelandesi, senza la Duchessa di Cambridge Kate, a riposo dopo il parto. I tre, vestiti in abiti civili scuri, con croci e medaglie, lei di nero con baschetto in tinta, hanno assistito all'Abbazia di Westminster ad una cerimonia religiosa in onore dei caduti dell'Anzac (Australia and New Zealand Army Corps) nelle due Guerre Mondiali. Per l'occasione William e Meghan si sono scambiati un vistoso bacio sulla guancia, forse - chiosano i tabloid - un modo per l'americana di congratularsi con il futuro cognato per la sua nuova paternità.