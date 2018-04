Alfie: genitori incontrano medici

LONDRA, 26 APR - I genitori di Alfie Evans incontreranno oggi i medici responsabile dell'Alder Hey Hospital di Liverpool per discutere del ritorno del piccolo a casa, dopo l'ultimo 'no' di ieri della Corte d'Appello di Londra a un trasferimento in Italia. Lo ha annunciato fuori dall'ospedale papà Tom, aggiungendo che il bambino continua a respirare, nel terzo giorno di distacco dalla ventilazione assistita permanente, "senza deterioramento" delle sue condizioni, anche se stamane appare "un po' debole" e non si è svegliato.