Uccise bimba 5 anni,giustiziato in Texas

HUNTSVILLE (USA), 26 APR - Giustiziato ieri pomeriggio in Texas un trentunenne dichiarato colpevole di aver aperto il fuoco dieci anni fa sulla festa di un bambina uccidendo una bimba di 5 anni e sua nonna, in una sparatoria legata a bande rivali. Erick Davila è il nono prigioniero giustiziato negli Stati Uniti quest'anno, cinque dei quali in Texas.