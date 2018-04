Coree: summit tra leader domani 9:30

PECHINO, 26 APR - Il terzo summit tra i leader delle due Coree, il primo in programma dal 2007, avrà inizio domani alle 9:30 (2:30 in Italia), quando il leader del Nord Kim Jong-un attraverserà il confine per incontrare il presidente Moon Jae-in e raggiungere la Peace House, edificio al villaggio di Panmunjom in territorio sudcoreano. Lo ha reso noto l'Ufficio presidenziale di Seul. Il summit, già definito "storico", include diversi eventi che hanno lo scopo di favorire i legami personali tra i due leader in vista della decisione sulla auspicata denuclerizzazione della penisola. Moon e Kim inizieranno il vertice alla linea di demarcazione militare di Panmunjom "domani mattina intorno alle 9:30", ha spiegato il capo di gabinetto presidenziale Im Jong-seok in un briefing con i media. Kim attraverserà il confine a piedi e sarà il primo leader del Nord a "calpestare" il territorio sudcoreano dalla fine della Guerra di Corea del 1950-53.