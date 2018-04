Coree: anche le first lady a cena summit

PECHINO, 27 APR - La first lady nordcoreana Ri Sol-ju parteciperà alla cena offerta dai leader delle due Coree Moon Jae-in e Kim Jong-un alla chiusura del summit in corso al villaggio di Panmunjom, il terzo dopo quelli del 2000 e del 2007. Lo ha detto il portavoce della presidenza di Seul Yoon Young-chan, sciogliendo uno dei punti più incerti alla vigilia. Anche la presenza della first lady sudcoreana Kim Jung-sook è quindi sicura. La svolta è interpretata come un segnale positivo e una prova della buona intesa personale raggiunta tra i leader.