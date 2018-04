Alfie: genitori frenano protesta

LONDRA, 27 APR - Si placa, fuori dall'ospedale Alder Hey di Liverpool, la protesta dei sostenitori della battaglia dei genitori di Alfie Evans, Tom e Kate, contro la scelta di medici e giudici britannici di staccare la spina al piccolo, colpito da una grave patologia neurodegenerativa, ma rivelatosi poi capace di continuare a respirare a ormai oltre 3 giorni dal distacco dalla ventilazione assistita. A chiedere uno stop è stato lo stesso papà Tom dopo aver visto i dottori e avviato un dialogo limitato alla possibilità di riportare il bimbo a casa. Una decisione al riguardo viene lasciata nelle ultime dichiarazioni di Tom Evans allo stesso staff ospedaliero. Tom ha scritto su Facebook per ringraziare i tanti sostenitori del cosiddetto 'Alfie's Army', ma anche per invitarli a un passo indietro e "a rispettare" il comunicato diffuso ieri dalla famiglia dopo i colloqui con i medici in cui si chiede a questo punto "privacy", e si sancisce una tregua con l'ospedale.