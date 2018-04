Scalo d'emergenza volo Bangkok-Milano

(ANSAmed) - BELGRADO, 28 APR - Un aereo della Thai Airways in volo da Bangkok a Milano ha effettuato stamane un atterraggio di emergenza all'aeroporto Nikola Tesla di Belgrado a causa di un malore accusato da un passeggero. Come riferiscono I media, il velivolo, un Airbus A350-900 e' atterrato alle 6.36 (stessa ora italiana) in condizioni di sicurezza e non vi sono state conseguenze per i 304 passeggeri e i 19 membri dell'equipaggio.