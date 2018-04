Iran: processo a 26 presunti membri Isis

TEHERAN, 28 APR - Al via oggi a Teheran il processo a 26 presunti membri dell'Isis accusati di aver partecipato all'attacco al parlamento iraniano e al mausoleo di Khomeini nel giugno del 2017. Lo riferiscono media locali. Gli imputati sono accusati di adesione a un'organizzazione terroristica, possesso di armi e ingresso illegale nel Paese. Uno dei sospettati, identificato solo come S.M., lasciò l'Iran nel 2015 per unirsi all'Isis. Nel 2016, rientrò nel Paese con una cintura esplosiva e armi. Nell'assalto del 2017, cinque jihadisti legati all'Isis uccisero 18 persone, altre 50 rimasero ferite.