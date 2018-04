Dazi: Tajani a Trump, ci ripensi

BRUXELLES, 30 APR - "Ci aspettiamo che il presidente Trump escluda l'Ue dalle tariffe una volta per tutte. Qualsiasi altra decisione danneggerebbe entrambe le parti, non lasciando altra scelta che adottare delle contromisure". Così in un tweet il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani riferendosi ai dazi statunitensi su acciaio e alluminio per i quali domani scade la moratoria per l'Ue. "L'Europa non è il problema. Siamo l'alleato naturale degli Stati Uniti nella promozione del commercio aperto, basato su regole", ha aggiunto.