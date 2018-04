Bolivia:morto dittatore Luis Garcia Meza

ROMA, 30 APR - L'ex dittatore boliviano Luis Garcia Meza è morto ieri all'età di 89 anni, dopo aver subito 3 infarti nell'ospedale Cossmil di La Paz, struttura dove ha passato gran parte dei suoi anni di detenzione a causa delle sue condizioni di salute. Lo riporta il sito locale La Razon. Il ministro dell'Interno Carlos Romero ha detto che l'ex dittatore era in debito con il popolo boliviano, perché a suo avviso non ha rivelato informazioni importanti sulle persone uccise e scomparse durante la sua dittatura (17 luglio 1980 - 4 agosto 1981), tra le quali il leader socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. "Era una persona che aveva ancora debiti nei confronti del popolo boliviano, perché non ha chiarito molti fatti che invece dovevano essere chiariti, come ad esempio la posizione dei resti del corpo di Marcelo Quiroga Santa Cruz", ha detto il ministro boliviano ai giornalisti. Romero ha sottolineato che García Meza sarà ricordato per i crimini contro l'umanità che ha commesso durante la dittatura.