Netanyahu, Iran ha mentito su nucleare

ROMA, 30 APR - ''Mostrero' stasera i dossier nucleari segreti dell'Iran. Si tratta di uno dei maggiori successi di intelligence che Israele abbia mai conseguito''. Lo ha affermato il premier Benyamin Netanyahu. ''L'Iran ha mentito''. Secondo Netanyahu l'Iran progetta di dotarsi di almeno cinque ordigni nucleari analoghi a quelli di Hiroshima. ''I loro missili - ha detto il premier israeliano - possono colpire a migliaia di chilometri''. I servizi segreti di Israele sono riusciti ad ottenere "55 mila documenti relativi di progetti nucleari che includono fotografie che li incriminano, progetti e altri documenti. ''L'accordo sul nucleare e' basato su menzogne'', ha dichiarato Netanyahu. ''L'Iran ha mentito quando ha affermato di non aver avuto un programma per la produzione di ordigni nucleari. Anche dopo ha continuato a proteggere e ad estendere le proprie conoscenze sulle armi atomiche, per uso futuro. L'Iran ha mentito ancora - ha affermato - nel 2015 alla Agenzia internazionale per l'energia atomica''.