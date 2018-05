Dazi: Tajani, Ue sia esentata

BRUXELLES, 1 MAG - "L'esenzione solo fino al primo giugno non è abbastanza. L'incertezza è dannosa per l'industria su entrambe le sponde dell'Atlantico. Ci aspettiamo che l'Ue sia esentata dai dazi una volta per tutte". Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani su Twitter, dopo la proroga di Donald Trump. "Noi giochiamo secondo le regole - lavoriamo assieme per isolari quanti non lo fanno", aggiunge.