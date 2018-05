Libia: Mogherini, motivi di speranza

BRUXELLES, 1 MAG - "Vediamo alcune ragioni per sperare, ma la situazione è fragile". Così l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini alla conferenza stampa congiunta col segretario generale della Lega araba Ahmed Aboul Gheit, il rappresentante speciale dell'Onu Ghassan Salamè, e l'Alto rappresentante dell'Unione africana per Mali e Sahel Paul Buyoya, dopo l'incontro del Quartetto per la Libia al Cairo.