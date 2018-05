Shinzo Abe vede Abu Mazen, poi Netanyahu

(ANSAmed) - Il primo ministro giapponese Shinzo Abe è impegnato da ieri in una breve visita in Medio Oriente nel corso della quale ha già incontrato, a Ramallah, il presidente palestinese Abu Mazen mentre oggi sarà ricevuto a Gerusalemme dal primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu. Ieri Abe ha ribadito ai palestinesi che il suo Paese resta un fervido sostenitore della formula dei Due Stati e ha annunciato che elargirà 10 milioni di dollari all'Unrwa, l'ente dell'Onu per i profughi palestinesi. Oggi Abe visita a Gerico (Cisgiordania) il 'Parco agro-industriale' dove, anche con finanziamenti giapponesi, sono stati costruiti nove stabilimenti impegnati nella cooperazione regionale. In futuro il loro numero dovrebbe salire fino a 32. Nel pomeriggio Abe vedrà Netanyahu il quale e' interessato a discutere fra l'altro le implicazioni dei documenti prelevati dall'intelligence di Israele in quello che ha definito 'l'archivio nucleare iraniano'.