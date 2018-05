1 maggio: Parigi, 109 black bloc fermati

PARIGI, 02 MAG - Sono 109 le persone poste in stato di fermo per le violenze perpetrate dai black bloc a margine dei cortei del primo maggio a Parigi: è quanto annunciato questa mattina dal prefetto Michel Delpuech. In totale, ieri, erano stati controllati 283 individui. Quanto al bilancio della guerriglia urbana inscenata nel cuore della capitale, è di 4 feriti lievi, tra cui un gendarme Crs che ha ricevuto un pavé sulle spalle e di 31 negozi danneggiati, 6 veicoli incendiati e 10 altri vandalizzati. Intanto, il ministro dell'Interno, Gérard Collomb, tuona contro quella "parte della classe politica" che aveva chiesto a "fare la festa a Macron". "Purtroppo - ha deplorato - alcuni poi lo prendono alla lettera". Nei giorni scorsi il deputato della France Insoumise, Francois Ruffin, aveva detto di voler "fare la festa a Macron", ma nel quadro di una protesta ben precisa fissata per il 5 maggio, primo anniversario dell'arrivo del nuovo presidente all'Eliseo.