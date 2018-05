Brasile: crollato palazzo a San Paolo

BRASILIA, 2 MAG - Almeno 44 persone sono ancora considerate disperse, dopo l'incendio e il successivo crollo di un palazzo nel centro di San Paolo che era occupato da circa 90 famiglie di senzatetto. Lo hanno reso noto i pompieri della megalopoli brasiliana. Finora le autorità hanno reso noto che una sola persona è morta, a causa dell'incendio - un uomo chiamato Ricardo, caduto nel vuoto mentre i pompieri cercavano di trarlo in salvo - mentre 248 persone che vivevano nel palazzo sono state accudite dai servizi sociali e sistemate in ostelli di emergenza. A causa delle alte temperature sviluppate dall'incendio, i pompieri continuano a spargere acqua sul mucchio di rovine fumanti, alto circa 10 metri, nel posto dove sorgeva il palazzo crollato, per poter dar inizio alla ricerca dei dispersi.