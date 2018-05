Dazi: Merkel, si lavora a posizione Ue

BERLINO, 2 MAG - Sono in corso i colloqui per trovare una posizione comune nei confronti di Washington, alla luce della proroga di un mese dell'esenzione dai dazi su alluminio e acciaio. Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa con il premier slovacco Peter Pellegrini. "Finora abbiamo sempre avuto una posizione concordata - ha affermato, rispondendo a una domanda -. E abbiamo detto di non ritenere giustificata la posizione e di volere un'eccezione a tempo indeterminato. Abbiamo visto la reazione e ora, alla luce della proroga di un mese, dovremo di nuovo sederci attorno a un tavolo e trovare una posizione comune". "Ci sono colloqui a livello dei ministri del Commercio e anche a livello di capi di governo, ma non voglio anticiparli", ha aggiunto.